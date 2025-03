MAIS UMA MISSÃO

Após classificar no Baiano, Bahia vira a chave e foca na Libertadores

Tricolor encara o Boston River, nesta quinta-feira (13), por um lugar na fase de grupos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 05:00

Rogério Ceni mantém foco em classificação na Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de golear o Jacuipense por 5x0 e se garantir na final do Campeonato Baiano, o Bahia tem outro foco na temporada: se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (13), a partir das 21h30, o tricolor recebe o Boston River, do Uruguai, e precisa vencer por qualquer placar para alcançar o objetivo. Na ida, no estádio Centenário, em Montevidéu, os times empataram por 0x0. >

Logo depois de vencer o Jacuipense no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o técnico Rogério Ceni virou a chave para o torneio internacional. Segundo o treinador, se garantir nos grupos da Liberta faz parte do projeto pensado pelo Bahia e o Grupo City para a temporada. >

“Eu só tenho uma projeção e uma coisa na cabeça, só isso que passa na minha cabeça. Esse é o projeto do próprio Grupo City, do Bahia e é o que nós temos que nos concentrar. É o que traz recursos financeiros, visibilidade continental, eleva a marca do Bahia no mundo e é lá que nós vamos estar”, explicou o treinador. >

Ontem, o elenco azul, vermelho e branco ganhou folga. O time volta aos trabalhos hoje, no CT Evaristo de Macedo, e iniciará a preparação para enfrentar os uruguaios. Contra o Jacupa, Ceni rodou o elenco, mas escalou alguns titulares no time inicial, como o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Kanu e o atacante Erick Pulga. >

O treinador conta com todo elenco à disposição para o jogo da Libertadores e vai escalar força máxima. A dúvida está no esquema tático que será utilizado. No primeiro jogo, o tricolor entrou em campo com três zagueiros e teve muita dificuldade para furar a defesa uruguaia. Não será surpresa se Rogério Ceni tirar um dos defensores e escalar o lateral direito Gilberto no time inicial, dando mais profundidade à equipe. >

“Temos um compromisso que talvez seja o mais importante para nós como projeto. Toda a estrutura que foi montada para esse clube é para colocar o Bahia na fase de grupos. Essa é a nossa grande responsabilidade, por isso nós temos que descansar bem, se preparar bem nos dias de treino, porque isso faz diferença realmente no projeto que o clube tem para o seu futuro. Nós temos que ter consciência. O torcedor tem que ter a consciência, jogar junto com o time e incentivar até o final. O nosso grande objetivo é levar o Bahia definitivamente à Copa Libertadores”, completou Ceni.>

CASA CHEIA>

Assim como na partida contra o The Strongest, quando venceu por 3x0, pela segunda fase da Libertadores, o Bahia terá o apoio em massa da torcida na Fonte Nova. O clube vendeu todos os ingressos que foram colocados à disposição para o duelo. A expectativa é para um público acima de 45 mil pagantes.>