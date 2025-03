VOLTA AOS TREINOS

Ceni começa a montar o Bahia para decisão contra o Boston River na Libertadores

Tricolor voltou aos trabalhos de olho em confronto decisivo

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto decisivo pela Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (13), o tricolor recebe o Boston River, às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. >

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com uma ativação física na academia. Depois, o elenco foi para o campo e o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico com foco na troca de passes e finalizações. >