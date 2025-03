NOITE DE COPA

Com Bahia na disputa, rodada decisiva da Libertadores começa hoje; veja os confrontos

Dois times brasileiros brigam por um lugar na fase de grupos do torneio internacional

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 17:07

Libertadores começa a conhecer hoje os últimos classificados à fase de grupos Crédito: Divulgação/Conmebol

A Copa Libertadores da América começa a conhecer a partir desta terça-feira (11), os primeiros classificados para a fase de grupos. Oito times disputam quatro vagas na próxima etapa do torneio. Entre eles está o Bahia.

>

Os primeiros a entrar em campo são Alianza Lima e Deportes Iquique. As equipes se enfrentam às 19h, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O Alianza Lima venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 2x1, e tem a vantagem do empate para se classificar. >

Na quarta-feira (12), outros dois jogos movimentam a Libertadores. O Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil, na Neo Química Arena, às 21h30, precisando reverter a derrota por 3x0 no primeiro jogo, no Equador. >

Para se classificar, o alvinegro tem que vencer por pelo menos quatro gols de diferença no tempo normal. Uma vitória por diferença de três gols leva o confronto para os pênaltis. >

Um pouco mais cedo, às 19h, o Cerro Porteño, do Paraguai, enfrenta o Melgar, do Peru, no estádio Nueva Olla, em Assunção. O Cerro venceu a primeira partida por 1x0 e pode empatar para se classificar. >

Na quinta-feira (13), o Bahia fecha a terceira fase da Libertadores diante do Boston River, do Uruguai, às 21h30, na Fonte Nova. Os times empataram por 0x0 no primeiro confronto, no estádio Centenário, e para se classificar o tricolor precisa vencer por qualquer placar. Novo empate leva o duelo para os pênaltis. >