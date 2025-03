PEDIU ATENÇÃO

Everton Ribeiro evita "oba oba" e projeta jogo difícil contra o Boston River na Libertadores

Meia falou sobre a busca pelo primeiro título com a camisa do Bahia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de março de 2025 às 16:25

Everton Ribeiro é uma das lideranças do elenco do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

De volta à Libertadores depois de 36 anos, o Bahia tem um objetivo em mente: chegar na fase de grupos da competição. Nesta quinta-feira (13), o tricolor recebe o Boston River, do Uruguai, às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase. Depois do empate por 0x0 na ida, em Montevidéu, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para alcançar a meta. Entre os tricolores, é alta a expectativa por um bom resultado, mas o meia Everton Ribeiro deixou o “oba oba” de lado e projetou um jogo difícil na Fonte Nova. >

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia foi entrevistado nesta terça-feira (11), no CT Evaristo de Macedo, e pediu um Bahia atento no duelo. Apesar da superioridade técnica do time baiano ter ficado evidente no primeiro confronto, ele alerta para os perigos da partida. >

“A torcida faz a parte dela, comemora e incentiva da maneira dela, não pode passar essa expectativa de que vai ser fácil para nós jogadores. A gente que entra em campo sabe a dificuldade que foi lá, eles vão correr, vão se dedicar e nós temos que estar na mesma sintonia da torcida, jogando para cima, mas preocupados com os contra-ataques, as armas que eles têm. Temos que fazer um jogo seguro para alcançar a classificação”, disse o camisa 10. >

A tendência é a de que o Bahia tenha apoio maciço da torcida na Fonte Nova. Todos os ingressos para a partida foram vendidos e a expectativa é de um público acima de 40 mil pessoas. Além da força da torcida, o fator campo é apontado como um trunfo do Esquadrão para levar a melhor sobre os uruguaios. >

No jogo da ida, o técnico Rogério Ceni ficou na bronca com o estado do gramado do estádio Centenário, casa da seleção uruguaia. Everton Ribeiro reforça a crítica e diz que o tricolor conseguirá fazer o jogo fluir na Fonte Nova. >

“Um bom gramado facilita o nosso jogo. Lá realmente era um gramado muito difícil, faltando grama em várias partes do campo, o que dificulta a nossa maneira de jogar. A gente já conhece o campo, tendo a torcida ao nosso favor, temos tudo para fazer um grande jogo. É estar concentrados, se preparar bem e fazer o nosso melhor quando chegar a hora da partida”, completou.>

SEMANA DECISIVA>

Os próximos dias vão ser de decisões para o Bahia. Além da disputa na Libertadores, o Esquadrão enfrentará o Vitória em dois clássicos na final do Campeonato Baiano. O primeiro será neste domingo (16), às 18h, na Fonte Nova. >

Everton Ribeiro não esconde o desejo de conquistar o primeiro título com a camisa do Bahia, mas afirma que a receita para ter sucesso é pensar jogo a jogo. >

“Temos que pensar jogo a jogo. A gente sabe que cada jogo tem a sua importância, mas temos que viver sempre o próximo jogo. Agora é Libertadores, focar tudo nisso para depois pensar em outras partidas. Estamos no Bahia, camisa pesada, obrigação de vencer todo jogo, temos que nos concentrar nisso e fazer o nosso melhor em todos os jogos”, finalizou. >

VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA ENTREVISTA>

Parceria com Rogério Ceni na Libertadores >

Estar do lado de campeões é sempre bom, aprender com a experiência que eles têm para nos passar. Poder aprender várias vezes nessa competição que é a Libertadores também me dá essa bagagem, e poder passar para os meus companheiros como é bom, como marca na história do jogador ser bem sucedido na história da Libertadores. É o que eu tento passar para a rapaziada e tento fazer essa nova história no Bahia >

Psicológico do time para sequência de decisões >

O melhor jeito de se preparar psicologicamente é estar preparado dentro de campo, fazer bem feita as coisas. Ter vencido a semifinal do jeito que foi, com todos jogando, foi bem importante para a confiança do grupo, acho que passou uma imagem muito positiva para a torcida, para que eles vão ao estádio e nos ajude novamente nessas duas partidas importantíssimas. Com a força deles fica mais fácil para a gente dentro de campo. >

Avaliação dos adversários na Libertadores>

Não tem jogo fácil, cada partida tem sua particularidade. Os jogadores deles também querem passar de fase, temos que estar atentos a todo momento, bola parada, cobrança de falta. Temos que fazer a nossa maneira de jogar, que é controlar o jogo, estar atento a todo momento, concentrados e preparados para qualquer maneira que eles venham jogar, seja contra-ataque ou tentando nos pressionar. Temos que estar preparados para tudo. >

Busca por título no Bahia>