LIBERTADORES

Bahia x Boston River: veja onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Esquadrão encara o time uruguaio em duelo decisivo na Fonte Nova

O Bahia tem um desafio pela frente na Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (13), o tricolor recebe o Boston River, do Uruguai, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da competição internacional. Depois do empate por 0x0 no estádio Centenário, na ida, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para se classificar à fase de grupos. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. >