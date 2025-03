TRANSPORTE

Metrô terá operação especial para jogo do Bahia na Libertadores nesta quinta (13)

Estação Campo da Pólvora, mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará até 1h

A CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para os torcedores que irão à partida entre Bahia e Boston River pela Libertadores, que acontece nesta quinta-feira (13), a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova. Para atender ao público, a Estação Campo da Pólvora terá o horário de funcionamento estendido até 1h exclusivamente para embarque, com as demais estações do sistema disponíveis para desembarque. >