APITO DEFINIDO

Federação Bahiana escolhe árbitros de fora para as finais do Baianão; veja

Clássicos serão disputados na Fonte Nova e no Barradão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu as arbitragens para os dois clássicos entre Bahia e Vitória na final do Campeonato Baiano. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (13), na sede da entidade. Os dois jogos contarão com árbitros de fora do estado. >