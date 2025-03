NOVA COLEÇÃO

Vaza imagem de supostas novas camisas do Bahia produzidas pela Puma; veja

Evento de lançamento dos uniformes acontecerá nesta sexta-feira (28)

Prevista para ser lançada nesta sexta-feira (28), as novas camisas do Bahia, produzidas pela marca Puma, tiveram fotos vazadas nas redes sociais. >

Já o uniforme tricolor traz listras em azul e vermelho, com um tom mais escuro. Oficialmente, o Bahia não confirma se as imagens são das camisas que o time utilizará a partir do Brasileirão. O clube baiano organizou um evento no Trapiche Barnabé, no Comércio, para apresentar a nova coleção. >