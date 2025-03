VAI COMEÇAR

Com maratona de jogos pela frente, Bahia mira estreias no Brasileirão e fase de grupos da Libertadores

Tricolor recebe o Corinthians, no domingo (30), pela primeira rodada da Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de março de 2025 às 05:00

Bahia quer repetir a temporada passada e fazer Brasileirão seguro Crédito: Rafael Rodrigues

Campeão baiano e classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste com dois jogos de antecedência, o Bahia mira agora desafios maiores na temporada. Os próximos dias do tricolor serão marcados por estreias no Campeonato Brasileiro e na fase de grupos da Copa Libertadores. >

O primeiro desafio será no Brasileirão. Neste domingo (30), o time baiano recebe o Corinthians, às 20h, na Fonte Nova, pela primeira rodada da competição. Inicialmente o confronto estava previsto para ocorrer no sábado, mas teve a data alterada para respeitar o limite de 66h de intervalo já que ontem a equipe paulista enfrentou o Palmeiras na final do estadual. >

A meta do tricolor é a de repetir a temporada passada, quando fez uma campanha segura na Série A e lutou na parte de cima da tabela durante o ano inteiro. A diferença é que agora o Esquadrão quer evitar a queda de rendimento que teve na reta final para garantir a vaga na Libertadores do próximo ano de forma mais tranquila. >

Por sinal, a Liberta também está no horizonte azul, vermelho e branco. Depois de enfrentar o Corinthians, a equipe baiana recebe o Internacional, na quinta-feira (3), na Fonte Nova, pela primeira rodada da fase de grupos da competição internacional. >

O duelo marcará um reencontro das equipes na competição após 36 anos. Bahia e Inter duelaram pelo torneio em 1989, pouco depois do Esquadrão ter conquistado o título de campeão brasileiro sobre o Colorado dentro do Beira Rio. O Bahia está no grupo F da Libertadores, que além do Internacional tem o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia. >

O segundo trimestre colocará no calendário do Bahia também a disputa da Copa do Brasil. Por estar na Libertadores, o tricolor entra na competição a partir da terceira fase. O sorteio dos confrontos ainda será realizado pela CBF. >

Diante de tantos compromissos importantes, o Bahia terá uma rotina apertada de treinos e jogos. A próxima semana inteira livre para descansar os atletas e aprimorar a parte técnica e tática está prevista apenas para o mês de julho. A maratona fez o clube ligar o alerta. O técnico Rogério Ceni já deixou claro que vai rodar o elenco para evitar desgastes e lesões. >

“É muito cansativo. Acaba o jogo e já leva o outro para casa. O Corinthians joga a final e você já tem que estudar. Tem a Libertadores. Pegamos um adversário brasileiro, sendo o Internacional, é um time pesadíssimo de se enfrentar. Vamos ter que tirar energia. E parte dela vem da arquibancada. Humanamente impossível ter concentração, força para jogar a cada três dias. Há o desgaste, o torcedor vai ter que comprar a ideia. É um sofrimento que a gente tem, mas fizemos coisas boas para viver esse momento. Jogar a Libertadores é um momento especial. O grupo dificulta, mas valoriza porque você vai viver a Libertadores de verdade”, analisou o treinador.>

No triunfo por 3x2 sobre o Ceará, na última quarta-feira, na Copa do Nordeste, Ceni colocou em campo uma equipe considerada reserva, sem as principais peças. Nomes como Ademir, Everton Ribeiro e Erick Pulga entraram no segundo tempo. >

Na comparação com a temporada passada, o Bahia tem um elenco mais encorpado, com mais peças capazes de sustentar o desempenho da equipe. No entanto, o grupo também possui lacunas e precisa suprir as necessidades se quiser buscar voos ainda maiores. O próprio Ceni reconheceu que algum momento terá que priorizar uma ou outra competição.>