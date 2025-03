MULHERES DE AÇO

Bahia busca empate heroico após Flamengo abrir 3x0 no Brasileirão feminino

Tricolor conseguiu reagir e evitou a derrota em casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2025 às 17:16

Bahia perdia por 3x0, mas conseguiu empatar no Joia da Princesa Crédito: Letícia Martins / E.C Bahia

O Bahia arrancou um empate incrível na Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Depois de começar o jogo perdendo por 3x0 para o Flamengo, as Mulheres de Aço correram atrás do prejuízo e buscaram a igualdade por 3x3, na tarde desta quinta-feira (27), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. >

O jogo começou com domínio do Flamengo. O time carioca abriu o placar logo aos sete minutos, com a atacante Cristiane. Ainda na primeira etapa, Laysa experimentou de fora da área e anotou o segundo. Bem relaxado no confronto, o Flamengo chegou ao terceiro aos 39, com a meia Fernandinha. >

A reação do Bahia começou na segunda etapa. Aos 12 minutos, Aila aproveitou a falta cobrada na área e descontou para o Esquadrão. Aos 26, Cássia cobrou pênalti no canto esquerdo da goleira e deixou o tricolor vivo no duelo. >

O empate do Bahia saiu após uma jogada de lateral cobrado na área que Cássia raspou de cabeça e Ellen deu um toque sutil, vencendo a goleira do Flamengo. >