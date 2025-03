CONFRONTO BRASILEIRO

Semana do Bahia será marcada por estreia na Libertadores; veja onde assistir os jogos

Tricolor encara o Internacional, na Fonte Nova, em primeiro duelo na fase de grupos

Depois de estrear no Brasileirão, o Bahia mira agora uma outra competição. A semana do tricolor será marcada pelo início da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O primeiro adversário será o Internacional, em duelo que será realizado nesta quinta-feira (3), às 19h, na Fonte Nova. >

O tricolor está no grupo F da competição sul-americana, que além do Inter tem ainda o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia. >