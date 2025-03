SEGUNDO AMARELO

Enquete: Você concorda com a expulsão de Everton Ribeiro?

O jogador foi expulso de campo aos seis minutos do segundo tempo contra o Corinthians pelo Brasileirão

A expulsão de Everton Ribeiro na partida contra o Corinthians na noite do último domingo (30) diminuiu a ofensiva do Bahia em campo, e dividiu opiniões na torcida. O tricolor estava vencendo por 1 a 0 quando o capitão foi retirado de campo, abrindo espaço para o gol de empate alvinegro e um Bahia que passou a segurar mais do que jogar a partida.>