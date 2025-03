REENCONTRO

Revanche tricolor: a missão do Bahia de vencer o time que o eliminou na última Libertadores

O Internacional foi o responsável por derrubar o clube baiano nas quartas de 1989 e iniciar o jejum de 35 anos longe do torneio

Marina Branco

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:21

Bahia e Internacional na Libertadores de 1989 Crédito: Reprodução

Foram 35 anos de espera até chegar nesta semana. Em poucos dias, o torcedor tricolor assistirá ao retorno do Bahia à fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira (3), às 19h, na Fonte Nova. A experiência é novidade, o adversário é um antigo conhecido - o mesmo que marcou a última passagem do time pelo campeonato. >

Há 35 anos, em 1989, o Bahia vivia sua última edição de Libertadores. A classificação para o torneio já veio com o grande antagonista do tricolor na competição: o Internacional. >

No Brasileirão de 88, o título do Bahia veio em cima do Internacional, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1 e empatando a partida de volta por 0 a 0. Foi assim que o clube se classificou para a Liberta, onde não demorou a reencontrar o Colorado.>

Na fase de grupos, lá estava ele. Junto a Deportivo Táchira e Marítimo, ambos da Venezuela, veio o Internacional. Com quatro triunfos e dois empates nos seis jogos disputados, o tricolor passou sem dificuldade, e se classificou para as oitavas de final em primeiro da chave, com dez pontos. >

Time do Bahia que disputou a Libertadores em 1989 Crédito: Reprodução

Na época, eram três classificados por grupo, avançando também Deportivo Táchira e Internacional. No mata-mata, lá estava ele mais uma vez. Depois de passar pelo Universitario do Peru nas oitavas, o Bahia reencontrou o Internacional nas quartas de final, quando a sorte virou de lado.>

Depois de passar pelo Colorado na final do Brasileirão e na fase de grupos da Libertadores, o sonho do Bahia teve um fim pelas mãos do Inter, que venceu por agregado de 1 a 0 entre jogos de ida e volta. Era o fim da campanha do Bahia na Libertadores, e o início dos 35 anos de espera até 2025. >

Agora, de volta à fase de grupos, o tricolor encontra logo de cara o time que acabou com a campanha de 89. No primeiro jogo, o Internacional visita a casa do Bahia, jogando pelo grupo F do torneio. Além dos dois, estão no grupo o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia.>