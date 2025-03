MUDANÇA

Adversário do Bahia na Libertadores demite treinador antes do início da competição

Clube corre contra o tempo para encontrar um novo comandante

Adversário do Bahia na Copa Libertadores, o Nacional terá um novo treinador durante a competição. Neste domingo (30), o clube uruguaio anunciou a demissão do técnico Martín Lasarte. O treinador foi desligado após a derrota para o Juventud, por 2x1, em casa, pelo Campeonato Uruguaio. >

A decisão de mudar o comando técnico aconteceu ainda no estádio. “Conversei com Lasarte e sua equipe, e decidimos, de comum acordo, que não continuarão no Nacional”, declarou Ricardo Vairo, presidente do clube. >