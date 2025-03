PERDÃO

Everton Ribeiro se desculpa por expulsão contra o Corinthians: 'Prejudiquei o time'

O capitão tricolor foi expulso por segundo amarelo e o alvinegro fez o gol do empate

Everton Ribeiro foi muito comentado após o jogo do último domingo (30), em que o Bahia empatou por 1 a 1 com o Corinthians na Fonte Nova pelo Brasileirão. Na partida, o capitão tricolor foi expulso, diminuindo a ofensiva do time que estava vencendo em campo, e abrindo espaço para que o alvinegro fizesse o gol de empate.>