INUSITADO

Goleiro ganha 48 ovos de presente após pegar pênalti, perder o jogo e ser eleito melhor em campo

A agricultura está tão presente no futebol norueguês que torcedores assistem aos jogos de tratores estacionados ao lado do campo

Marina Branco

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:14

Goleiro com suas quatro dúzias de ovos Crédito: Reprodução I Instagram

Já é costume no mundo do futebol premiar o melhor jogador em campo, seja com troféus ou prêmios especiais. No entanto, um dos mais incomuns foi entregue na partida que iniciou o campeonato norueguês em 2025, entre Bodo/Glimt e Bryne.>

Na ocasião, o Bodo/Glimt venceu por 1 a 0, e ainda assim, o goleiro do Bryne foi condecorado como melhor jogador da partida. O prêmio de homem do jogo para o holandês Jan de Boer, de 24 anos, se deve principalmente a um pênalti defendido durante o segundo tempo do confronto.>

O que chamou a atenção foi justamente o prêmio entregue a ele - quatro dúzias de ovos. Patrocinada pela empresa norueguesa de ovos Steinsland & CO., a premiação representa a conexão do futebol com a agricultura local, dominada por carnes e laticínios.>