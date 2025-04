DESTAQUE

Conheça o lateral-direito que venceu Gilberto e Raul Cáceres e foi eleito melhor do Baianão

Hugo Moura defende a Jacuipense e foi semifinalista do torneio duas vezes consecutivas

Marina Branco

Publicado em 2 de abril de 2025 às 20:06

Hugo Moura Crédito: Lucas Pena

O Baianão tem sido um lugar de muitas alegrias para Hugo Moura, do Jacuipense. Emendando duas semifinais consecutivas em 2024 e 2025, o jogador teve sua dedicação consagrada com o título de melhor lateral-direito do Campeonato Baiano nesta temporada, vencendo Gilberto, do Bahia, e Raul Cáceres, do Vitória.>

Para a seleção do Baianão, a briga era boa, com os integrantes dos dois times que mais se destacam no cenário estadual. Junto a Hugo na lista de onze melhores do Baianão, só tinham defensores do Bahia e do Vitória, sendo ele o único não integrante da dupla Ba-Vi.>

Ainda assim, o eleito foi ele, o segundo jogador de linha que mais defendeu seu time no campeonato. Pelo Leão do Sisal, ele começou dez das onze partidas disputadas, ficando fora da lista titular em apenas um jogo. Além disso, não foi substituído nenhuma vez, jogando todos os 90 minutos nas dez partidas.>

Dentro de campo, o destaque chegou até mesmo à ética de jogo e ao fair play - foi apenas um cartão amarelo para Hugo ao longo de todo o torneio. O sucesso do lateral acompanhou o da equipe como um todo, que alcançou a marca de segunda melhor campanha da primeira fase do Baiano.>

Foi apenas uma derrota sofrida pelo time que finalizou o Baianão com o melhor ataque da competição, com 15 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com apenas dez gols sofridos. Isso, sem contar a dupla Ba-Vi, que chegou à final e teve números mais expressivos.>

A alegria do Jacuipense segue viva, já que a campanha no Baianão garantiu vagas na Copa do Brasil e na Série D de 2026. “Fizemos um grande campeonato e mostramos a força do Jacuipense. O clube garantiu um calendário nacional para o próximo ano, o que também vai ser muito importante. Feliz por conseguir ajudar o time a figurar entre os melhores do estado”, comentou Hugo sobre o desempenho do time.>

“Individualmente, é uma alegria muito grande ser reconhecido e estar na seleção do torneio. Isso mostra que o trabalho, não só meu como de todo o grupo, foi bem feito”, completou.>

Quem é Hugo Moura

O destaque dado a Hugo vem de uma sequência de dois anos na semifinal do Baiano, sendo em 2024 pelo Barcelona de Ilhéus, e em 2025 pelo Jacuipense. No ano passado, foi dele a maior média entre os laterais-direitos, com o maior número de desarmes em um único jogo do Baianão daquela temporada. Foram oito roubadas de bola em um só duelo, justamente contra seu futuro clube - o Jacuipense. >

Foi pelo destaque no Baiano que ele passou a ser visto por clubes brasileiros e internacionais, sendo sondado por Caxias, Londrina e cerca de outros dez times da Série D de 2025. Hugo chegou a chamar atenção até mesmo de um clube europeu, gerando diversas especulações sobre o seu futuro.>

Quanto a isso, ele garante que não se decidiu, mas pretende escolher com calma: “Estou pronto para um novo desafio e espero definir meu futuro em breve. O momento agora é de analisar com calma e tomar a melhor decisão para a sequência da minha carreira”. Até aqui, o jogador vem de uma sequência de mudanças de time a cada ano, ainda buscando seu lugar ideal.>