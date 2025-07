TRAGÉDIA

Saiba quem eram Diogo Jota e André Silva, irmãos que morreram em acidente de carro

Irmãos portugueses começaram a carreira no modesto Gondomar



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 3 de julho de 2025 às 17:10

Os irmãos Diogo Jota e André Silva Crédito: Divulgação/Porto

O mundo do futebol acordou mais triste nesta quinta-feira (3) com a notícia da morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva. Os dois se envolveram em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, e não resistiram à colisão. Jota, que defendia o Liverpool, se casou 11 dias antes do acidente e deixou três filhos, o mais novo de apenas seis meses. >

Quem foi Diogo Jota

Diogo Jota deu os primeiros passos no futebol no Gondomar, pequeno time de Portugal. O clube é conhecido no país por revelar promessas. Nas categorias de base, Diogo Jota também vestiu a camisa do Paços de Ferreira. >

Foi justamente no Paços de Ferreira que subiu para os profissionais, em 2014. As atuações na equipe portuguesa chamaram a atenção do Atlético de Madrid, que contratou o atacante em 2016.>

O atleta teve algumas dificuldades para se firmar no clube espanhol, de modo que foi emprestado ao Porto e também ao Wolverhampton. O time inglês adquiriu o atacante em definitivo em 2018.>

Pelos Wolves, Diogo Jota fez parte do elenco que levou o time de volta à primeira divisão do futebol inglês, na temporada de 2017/2018. O Wolverhampton se consolidou na elite do Campeonato Inglês desde então.>

Em 2020, o Liverpool acertou a contratação de Diogo Jota. O gigante inglês desembolsou cerca de R$ 286 milhões para contar com o português. O jogador tornou-se um dos destaques do Liverpool, vivendo o auge da carreira.>

Pelo tradicional time inglês, Jota disputou 182 partidas, com 65 gols marcados. Ele conquistou duas taças da Copa da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), uma Copa da Inglaterra (2021/2022) e uma do Campeonato Inglês (2024/2025). Foi ainda vice-campeão da Champions League em 2022.>

Jota ainda representou a seleção de Portugal desde as categorias de base. Pelo time principal, fez o primeiro jogo em 2019. Com a camisa da seleção portuguesa, ganhou duas vezes a Liga das Nações, em 2018/2019 e 2024/2025. Por Portugal, contabilizou 49 partidas, com 14 gols marcados.>

Quem era o irmão

A outra vítima do acidente, André Silva, também era jogador, atuava no futebol português e dividia com o irmão não só o amor pelo esporte, mas também os negócios e uma relação de proximidade pessoal e familiar. Natural de Gondomar, na região metropolitana do Porto, André Filipe Teixeira da Silva atuava como meia-atacante do Penafiel, clube da segunda divisão de Portugal. >

Na temporada 2024/25, ele disputou 32 partidas, com dois gols e duas assistências. No total da carreira profissional, somou 143 jogos, 21 gols e quatro assistências, construindo trajetória sólida nas divisões nacionais.>

Revelado nas categorias de base do Porto, passou também por Boavista e Famalicão em suas equipes sub-23, além de ter defendido o Gondomar antes de chegar ao Penafiel. André se preparava para iniciar a terceira temporada consecutiva no clube, com contrato assinado até junho de 2026.>

Fora de campo, conciliava a rotina de atleta com os estudos. Recém-formado em Gestão, ele havia fundado com o irmão uma empresa na área. A dedicação e versatilidade do jovem foram ressaltadas pelo técnico Hélder Cristóvão, que o descreveu como um profissional exemplar e um ser humano com rara disciplina.>