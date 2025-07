LUTO

Diogo Jota: atacante do Liverpool morreu 11 dias depois de casamento

Craque estava ao lado irmão, que também morreu no acidente, na Espanha

O atacante Diogo Jota viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal poucos dias antes de morrer em um acidente de carro, na quinta-feira (3). O jogador da seleção portuguesa e do Liverpool havia se casado há 11 dias com Rute Cardoso, sua companheira de longa data. A cerimônia religiosa aconteceu na cidade do Porto e foi celebrada com emoção pelo casal, que compartilhou registros nas redes sociais. >