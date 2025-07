MORTE NA ESPANHA

Corpos de Diogo Jota e do irmão ficaram irreconhecíveis após acidente, dizem autoridades

Veículo pegou fogo após sair da pista

Carol Neves

Publicado em 3 de julho de 2025 às 10:18

Diogo Jota Crédito: Reprodução

As autoridades espanholas que atenderam à ocorrência do acidente envolvendo o jogador Diogo Jota e seu irmão, André Silva, informaram que os corpos dos dois ficaram irreconhecíveis em razão da gravidade do impacto e do incêndio que atingiu o veículo.>

A identificação inicial das vítimas foi feita por meio da documentação encontrada no local e do registro do carro, mas os corpos passarão por exames de DNA para confirmação oficial das identidades e liberação para a família.>

O acidente ocorreu quando os irmãos viajavam de carro da Espanha para a Inglaterra. Segundo as investigações preliminares da Guarda Civil, um dos pneus do veículo teria estourado durante uma tentativa de ultrapassagem, o que fez com que o carro saísse da pista e pegasse fogo. O automóvel ficou completamente destruído.>

Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, havia se submetido recentemente a uma cirurgia no pulmão e, por recomendação médica, foi orientado a evitar viagens aéreas. Por isso, optou por fazer o trajeto por terra ao lado do irmão.>

Morte dias após casamento>

O jogador da seleção portuguesa e do Liverpool havia se casado há 11 dias com Rute Cardoso, sua companheira de longa data. A cerimônia religiosa aconteceu na cidade do Porto e foi celebrada com emoção pelo casal, que compartilhou registros nas redes sociais.>

"Um dia que nunca esqueceremos", escreveram juntos em uma das postagens. Em outra, destacaram a data do casamento: 22 de junho. Rute descreveu a ocasião como a realização de um sonho, e Jota respondeu com carinho: "O sortudo sou eu".>