ACIDENTE NA ESPANHA

Cristiano Ronaldo lamenta morte de Diogo Jota: 'Não faz sentido'

Jogador do Liverpool era colega de seleção de CR7

O jogador Cristiano Ronaldo se pronunciou nas redes sociais nesta quinta (3), após a morte trágica do companheiro de seleção portuguesa Diogo Jota . Em mensagem carregada de emoção, o craque lamentou a perda do atacante de 28 anos, que havia se casado recentemente e deixou três filhos. >

“Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta”, escreveu Ronaldo.>

A notícia da morte de Diogo Jota foi divulgada pelo jornal espanhol Marca e confirmada por autoridades locais. O jogador do Liverpool viajava com o irmão, André Silva, de 25 anos, quando os dois sofreram um acidente grave na região de Zamora, no norte da Espanha. Segundo a polícia, o carro em que estavam trafegava pela rodovia A-52, próxima a Sanabria, quando um pneu estourou, fazendo o veículo sair da pista e pegar fogo.>