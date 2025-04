COLETIVA

Carpini elogia o time e valoriza o empate na Sul-Americana: 'Foi um jogo de uma equipe só, só o Vitória tentou'

O técnico justificou a ausência de alguns jogadores por necessidade de rotacionar o time pelo calendário exaustivo

Na estreia na Sul-Americana após nove anos longe de competições internacionais, o Vitória empatou em casa por 1 a 1 com o Universidad Católica de Quito, e saiu de campo vaiado pela própria torcida. No entanto, o técnico Thiago Carpini não se decepcionou tanto com a performance da equipe, apesar de esperar um resultado melhor.>