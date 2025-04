MATHEUZINHO

Saiba por que Matheuzinho, autor do gol do Vitória, não é certeza nos próximos jogos

O técnico Thiago Carpini expôs a preocupação com a condição física do lateral

Marina Branco

Publicado em 3 de abril de 2025 às 14:43

Matheuzinho pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Protagonista no jogo contra o Universidad Católica de Quito, pela Sul-Americana, Matheuzinho deu esperança ao torcedor rubro-negro ao criar chances pelo lado esquerdo e marcar o gol de pênalti que garantiu o empate para o Vitória. No entanto, o jogador não é uma certeza para Thiago Carpini na sequência seguinte.>

Na coletiva pós-jogo, o treinador comentou a situação do atleta recém-chegado do departamento médico: "Ele ainda não reúne 100% de condições, está indo bem no sacrifício. (4:39) Mesmo assim, foi um cara de novo importante, assim como tantos outros atletas".>

"A gente fala muito da capacidade do drible, do enfrentamento, de quebrar linhas. Ele proporciona isso para nós, sem contar que ele foi também decisivo no momento de assumir a responsabilidade do pênalti. Isso é muito importante, é o que a gente espera dele, um jogador com muita identificação", continuou.>

Matheuzinho é uma preocupação para Carpini em termos de saúde, o que não o garante em todos os jogos: "A gente sabe que ele ainda está no sacrifício, não reúne as melhores condições. Mas justamente para dar essa rodagem no elenco, ele quer ajudar, não quer ficar fora do processo", explica.>