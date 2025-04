POLÊMICA

Árbitro que não expulsou Everton Ribeiro em Ba-Vi apita Vitória x Flamengo

No primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, o meia do Bahia acertou o zagueiro Neris com uma cabeçada

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 14:09

Rafael Rodrigo Klein apita o jogo do Vitória neste final de semana Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida entre Vitória e Flamengo, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e escolheu Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS), protagonista de um lance protestado pelo Leão, como árbitro principal para o confronto. O jogo ocorrerá no Barradão, às 18h30. >

No primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, realizado na Arena Fonte Nova, o meia Everton Ribeiro acertou o zagueiro Neris com uma cabeçada, mas não recebeu o cartão vermelho. O fato motivou o Vitória a enviar uma representação à Federação Baiana de Futebol (FBF) contra a arbitragem.>