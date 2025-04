DESFALQUES

De olho no Vitória? Flamengo embarca para Libertadores sem cinco titulares

Os cariocas enfrentam o Vitória no domingo (6), em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

O técnico Filipe Luís vai ter grandes problemas para escalar o Flamengo na estreia da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (3), na casa do Deportivo Táchira. Além de Arrascaeta e Danilo, desfalques certos, outras três peças importantes não embarcaram para a Venezuela por causa de lesão: Gerson, Wesley e Gonzalo Plata. Vale lembrar que os cariocas enfrentam o Vitória no domingo (6), em Salvador.>

As ausências de última hora são por causa de desgaste muscular que podem se agravar para contusões mais sérias. "Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data Fifa de março. O Departamento Médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela", avisou o Flamengo sobre seu lateral-direito.>

Wesley havia jogado os 90 minutos diante do Internacional, enquanto Plata entrou do decorrer da partida de estreia no Brasileirão. Varela assume a vaga na lateral direita no estádio Pueblo Nuevo, com o garoto Daniel Sales como opção.>