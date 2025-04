SUL-AMERICANA

Vitória x Universidad de Quito: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Partida contra os equatorianos ocorre nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30

Após ser derrotado pelo Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai precisar virar a página para encarar uma nova competição, a Copa Sul-Americana. A primeira rodada do grupo B acontece nesta quarta-feira (2), contra a Universidad Católica de Quito, no Barradão. A bola rola às 21h30. Confira informações sobre a partida.>