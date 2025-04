ACHOU BONITO?

Vitória apresenta novo uniforme rubro-negro para a temporada; veja

Tradicional camisa vermelha e preta estreia diante do Flamengo, neste domingo (6)

O Vitória apresentou o novo uniforme número um para a temporada 2025 na noite desta terça-feira (3). Produzida pela marca Volt, a camisa tradicional vermelha e preta tem as listras distribuídas verticalmente, com linhas brancas como detalhe de composição na camisa. O uniforme custa R$ 299,99 e pode ser comprado aqui .>

Assim como nos últimos anos, o lançamento da camisa rubro-negra acontece antes do primeiro jogo dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Vitória estreia no Brasileirão neste domingo (6), diante do Flamengo. A campanha de lançamento destaca o amor pelo clube desde criança, com protagonismo para João Pedro, o filho de Matheusinho, jogador do Rubro-Negro. >