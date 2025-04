CHEGOU O 9

Enquete: Você acredita que o Vitória acertou na contratação de Renato Kayzer?

Centroavante chega ao rubro-negro em definitivo, com contrato válido até março de 2027

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 16:58

Renato Kayzer é o novo centroavante do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória tem um novo centroavante para a temporada 2025. O Leão anunciou, nesta quarta-feira (2), a contratação do atacante Renato Kayzer, de 29 anos. O jogador, que estava no Fortaleza, chega ao rubro-negro em definitivo, com contrato válido até março de 2027. Ele vestirá a camisa 79.>

Kayzer estava em sua segunda passagem pelo time cearense, quando participou de 44 partidas e marcou oito gols, além de contribuir com uma assistência. Em 2025, ele balançou as redes três vezes em 11 duelos disputados. Ao todo, foram 67 jogos, com 11 gols, três assistências e dois títulos: Copa do Nordeste e Campeonato Cearense de 2022. >

O atacante possuía vínculo com o Fortaleza até o fim do ano. Em nota, o Leão do Pici informou que receberá R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Caso ele atinja metas, o clube receberá até R$ 1 milhão. >

"O Leão do Pici agradece ao atleta por toda a dedicação e compromisso durante todo esse tempo em que defendeu o Manto Tricolor, e deseja sucesso no seu próximo desafio", agradeceu o clube.>

Você, torcedor rubro-negro, gostou da contratação do novo centroavante do Leão? Acha que o atacante foi um bom movimento de mercado do clube? Vote na enquete abaixo:>

Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG.>

Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana.>

O desempenho atraiu o interesse do Fortaleza, que o comprou em 2022. Sem espaço no Pici, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde acabou sofrendo grave lesão. A volta aos gramados ocorreu na reta final de 2023, pelo América-MG.>