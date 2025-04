SUPERAÇÃO

‘Não respirava direito, faltava fôlego’, revela ex-Vitória sobre luta contra a balança

O centroavante de 35 anos chegou a pesar 137 quilos na temporada passada

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 13:46

Walter jogou no Vitória em 2021 Crédito: Divulgação

O atacante Walter, famoso pelo desempenho na Série A mesmo vivendo uma luta contra a balança, continua motivado em retomar a carreira no futebol profissional, mesmo após o encerramento do contrato com o Guarany Alagoano. Ainda na busca para alcançar o peso ideal, o jogador comentou sobre os problemas alimentares que o acompanharam, em entrevista ao ge.com.>

“Muita gente mesmo me dá força, até torcedores de clubes rivais onde joguei. E tudo isso serve como motivação. Sei que viro inspiração para muita gente que tem esse problema de compulsão alimentar e, por isso, procuro a cada dia me adequar, ter limites com a minha alimentação para alcançar os objetivos”, disse.>

O centroavante de 35 anos chegou a pesar 137 quilos na temporada passada e precisou realizar um trabalho especial para emagrecer e voltar a jogar neste ano. Atualmente, Walter diz estar com 95 quilos.>

“Eu sou muito feliz pelo que já conquistei até aqui. Certo dia, eu acordei, olhei uma foto minha e disse: "Preciso mudar isso, tenho que cuidar de mim, da minha saúde. Preciso voltar a jogar em grande nível", porque sei que tenho potencial para isso”, complementou.>

"Eu não conseguia dormir, não respirava direito, faltava fôlego... Ali, foi a virada de chave na minha vida. Por isso, sei que vou dar a volta por cima", finalizou.>