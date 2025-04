RECUSOU

Ídolo do Vitória recebe proposta de aposta ousada e responde: 'Sou baiano, não carioca'

Vampeta debochou da postura de Pilhado após o empate do Flamengo com a LDU

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2025 às 13:57

Vampeta Crédito: Reprodução/Youtube

O jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, propôs uma aposta ousada para Vampeta após o empate sem gols do Flamengo com a LDU, na noite da última terça-feira (22), em Quito, no Equador. O jogo foi válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.>

Durante o programa Bate-Pronto, da rádio Jovem Pan, Pilhado comemorou o resultado da equipe rubro-negra na altitude. Vampeta, porém, respondeu debochando da postura do companheiro de trabalho. Asmar então cravou a classificação do time comandado pelo técnico Filipe Luís para as oitavas de final da competição continental, e sugeriu uma aposta com o ídolo do Vitória.>

"Você tá de deboche aí. Disse que o Flamengo nunca vai passar vexame no Maracanã e lembrou da derrota para o Central Córdoba. Já que você tá valente, vamos agora apostar R$ 2 mil que o Flamengo vai passar de fase?", disse Pilhado.>

Bem-humorado, Vampeta lembrou que ainda faltam três jogos para o Fla até o fim da fase de grupos. O time brasileiro encara o Central Córdoba fora de casa e, em seguida, terá dois duelos no Maracanã, contra LDU e Deportivo Táchira.>

"Sou por etapas. Quero primeiro ir para a Argentina, desfrutar desse jogo contra o Central Córdoba, que aliás joga amanhã. Calma, fica sossegado, sou baiano, não carioca", falou Vampeta.>