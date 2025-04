DEU RUIM

Polícia encerra festa de ex-Flamengo na madrugada; jogador será investigado

Noitada comandada pelo zagueiro Otávio gerou polêmica em Portugal

O zagueiro Otávio, revelado pelo Flamengo, está no centro de uma polêmica em Portugal. O defensor organizou uma festa para comemorar seus 23 anos em um bar, mas a noitada acabou só no dia seguinte - e com intervenção policial. O Porto, clube do aniversariante, abriu um processo disciplinar contra o brasileiro. Além dele, outros quatro jogadores estão sendo investigados pela equipe.>