Ex-amante que acusa Payet, do Vasco, de agressão diz que abandonou trabalho por medo: 'Vítima mais uma vez'

Larissa Ferrari atuava como corretora imobiliária no Rio de Janeiro

A advogada Larissa Ferrari disse que abandonou seu trabalho no Rio de Janeiro e não voltou mais à capital fluminense desde que denunciou Dimitri Payet, do Vasco, por agressão psicológica, verbal e física, além de ameaças. Ela atuava como corretora em uma imobiliária no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, onde o jogador francês mora.>