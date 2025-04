DENÚNCIOU JOGADOR

Perícia confirma lesões na mulher que acusa Payet, do Vasco, de agressão

Advogada Larissa Ferrari pediu medida protetiva contra o jogador francês

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de abril de 2025 às 10:08

Larissa Ferrari com Dimitri Payet, do Vasco, e os hematomas Crédito: Reprodução

Laudos periciais confirmaram lesões físicas, além de sinais de violência psicológica e sexual, em Larissa Ferrari. A advogada denunciou o jogador Dimitri Payet, do Vasco, por agressão psicológica, verbal e física, além de ameaças, registrou dois boletins de ocorrência, um no Paraná e outro no Rio de Janeiro, e pediu medida protetiva de urgência contra o francês.>

De acordo com o jornal Extra, o laudo de uma das perícias físicas, realizada em 1º de abril, apontou que Larissa tinha hematomas causados por "ação contundente", sem poder determinar a causa exata daquele tipo de agressão. Ela apresentava na ocasião uma cicatriz no antebraço esquerdo.>

Já o laudo da segunda perícia, feita no dia 8 de abril pela Polícia do Paraná, chegou à mesma conclusão ao analisar três lesões na advogada - uma cicatriz na perna direita, outra na região glútea e mais uma na coxa esquerda.>

Ela também passou por perícia psicológica, realizada em três dias diferentes, também no início do mês de abril. Após relato de Larissa, assim como outros tipos de análises, o laudo indicou que a mulher apresenta Transtorno de Personalidade Borderline e, com base no relato dela, apontou que a advogada foi vítima de violência física, psicológica e sexual.>

Larissa Ferrari mostrou hematomas pelo corpo ao acusar Dimitri Payet, do Vasco, de agressão Crédito: Reprodução

Em boletim de ocorrência, registrado no dia 30 de março, em União da Vitória, no Paraná, Larissa afirmou que Payet sempre demostrou comportamento agressivo e controlador, e passou a fazer ameaças veladas à advogada após ela retornar à cidade. Ele teria usado frases como “vou mandar alguém para te deixar segura” e “vou mandar alguém ai para cuidar de você”.>

Em entrevista ao Extra, a advogada diz que foi submetida a constantes humilhações e situações degradantes como forma de "punição" quando o jogador sentia ciúmes dela. Um inquérito foi instaurado para apurar as alegações.>

"Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. É difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso, eu não consigo acreditar, quando falo disso, não gosto nem de olhar para a câmera porque não consigo nem acreditar que fiz", falou.>