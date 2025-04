FÍSICAS E PSICOLÓGICAS

Ex-amante denuncia Payet, do Vasco, por agressões e revela detalhes chocantes: 'Me pedia para beber minha própria urina'

Larissa Ferrari pediu medida protetiva de urgência contra o jogador francês Dimitri Payet

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2025 às 08:33

Larissa Ferrari diz ter sido amante de Payet, do Vasco Crédito: Reprodução/Instagram

Em boletim de ocorrência, registrado no dia 30 de março, em União da Vitória, no Paraná, Larissa afirmou que Payet sempre demostrou comportamento agressivo e controlador, e passou a fazer ameaças veladas à advogada após ela retornar à cidade. Ele teria usado frases como “vou mandar alguém para te deixar segura” e “vou mandar alguém ai para cuidar de você”. Um inquérito foi instaurado para apurar as alegações.>

Em entrevista ao Extra, a advogada diz que foi submetida a constantes humilhações e situações degradantes como forma de "punição" quando o jogador sentia ciúmes dela.>

"Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. É difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso, eu não consigo acreditar, quando falo disso, não gosto nem de olhar para a câmera porque não consigo nem acreditar que fiz", falou.>

Larissa disse que realizou os pedidos de Payet porque, segundo ela, o atleta sabia que a advogada estava frágil emocionalmente. Ela revelou que é diagnosticada com transtorno de personalidade Borderline, e o craque usava esse fato para "para ganhar vantagens sexuais".>

Um outro B.O. foi registrado no Rio de Janeiro no dia 29 e março, no qual Larissa afirma ter sido vítima de agressão por parte de Payet. Ela alega que sofreu violência física, moral, psicológica e sexual. >

A advogada relatou que, em um dos encontros com o jogador na capital carioca, em dezembro do ano passado, foi ameaçada por ele dentro do carro. "Foi a primeira vez que vi ele muito agressivo e me ameaçou. Disse que, se fosse em outro momento, o meu fim poderia ser outro. Ele disse que eu tinha sorte de ter conhecido ele num momento bom da vida... Imagina se eu tivesse conhecido ele num momento ruim?", falou, ao Extra.>

Segundo Larissa, após o episódio, as agressões pioraram, a ponto de machucá-la. "Com a exposição, recebi muitos julgamentos, eu já sabia que ia acontecer. Mas entre ser julgada e a minha segurança, preferia a minha segurança. Não foi algo que pensei: 'Vai ser lindo, vou ficar famosa'. Eu sabia que ser extremamente julgada, mas pensei: 'É s minha segurança'", falou, explicando a motivação de expor tudo o que viveu no relacionamento.>