POLÊMICA

Ex-amante de craque francês do Vasco entra com pedido de Medida Protetiva contra jogador

Larissa Ferrari registrou um boletim de ocorrência por agressões físicas e abuso psicológico

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 13:22

Larissa Ferrari diz ter sido amante de Payet, do Vasco Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-amante de Dimitri Payet, jogador francês do Vasco, a advogada Larissa Ferrari registrou um boletim de ocorrência contra o francês por agressões físicas e abuso psicológico nesta quarta-feira (2). As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.>

Larissa deu entrada com o pedido no domingo (30) e aguarda decisão da Justiça. A advogada retornou à delegacia para realizar um novo registro de ocorrência contra o atleta. De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pelo portal, Larissa compareceu à delegacia para solicitar medidas protetivas de urgência contra Payet. >

A vítima relatou que, após retornar à cidade, passou a receber ameaças veladas do jogador, com frases como: “Vou mandar alguém aí para cuidar de você” e “Vou mandar alguém aí para te deixar segura”.>

Dimitri Payet teria começado o relacionamento com Larissa no segundo semestre de 2024. Os dois teriam engatado em um flerte por mensagens em agosto e se encontrado pessoalmente pela primeira vez em setembro. O jogador francês, porém, é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos.>

De acordo com Larissa, ela conheceu o jogador online, quando o mesmo estava navegando com um perfil falso. Na época, Larissa era casada, mas decidiu responder de maneira recíproca por estar vivendo uma crise em seu casamento. Além disso, o fato de ser torcedora do Vasco, mesmo morando em Santa Catarina, teria colaborado com a decisão.>

"Sou vascaína desde criança, apesar de ser catarinense, acompanho futebol desde 2008. Eu era casada e fiquei 7 anos casado e quase não me envolvia (com futebol). No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me envolver mais no futebol, em especial no Instagram. E aí, um dia, ele me chamou pelo perfil fake, que ele não usa mais, aí ele pegou meu contato”, contou ao portal LeoDias.>