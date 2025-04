BOXE

Ex de Sabrina Sato comenta preparação para enfrentar Popó: 'Muito sacrifício'

Duda Nagle vai lutar contra o tetracampeão mundial em seu aniversário, no dia 17 de maio, em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2025 às 10:20

Duda Nagle em treino e em encarada com Popó Crédito: Reprodução

A comemoração do aniversário de Duda Nagle será diferente esse ano. No dia em que completa 42 anos, o ator irá enfrentar Acelino 'Popó' Freitas no evento principal do Fight Music Show 6, em São Paulo. Será a primeira luta de boxe "para valer" do artista, que está passando por uma preparação intensa, com um time de profissionais.>

"Todo dia a gente [a equipe] se junta. O treino é todo estudado e montado de acordo com o dia, com a fase, a preparação física, marcial e técnica. Está sendo uma experiência incrível, de muito sacrifício, muita construção, disciplina e superação. Já valeu a pena, mesmo se nem tivesse luta", disse o ator, em entrevista à Quem.>

Duda falou que aceitou o desafio por querer tornar o combate uma experiência memorável. "Já participei de um campeonato de jiu-jítsu, mas sentia falta de viver intensamente uma experiência. Como ator, as novelas ajudam a suprir essas carências, porque quando faço um personagem que é lutador, tenho que treinar durante meses. Tive amostra disso na minha carreira como ator. Quando surgiu essa possibilidade de lutar com o Popó, falei: 'não tem como perder essa oportunidade'. Para mim está sendo uma honra enorme lutar contra um campeão", comemorou.>

O ator é pai de Zoe, de 6 anos, fruto do antigo casamento com a apresentadora Sabrina Sato. Duda comentou como tem se desdobrado para conciliar a rotina de treinos com o trabalho e a paternidade.>

"São muitas coisas. Às vezes chego do treino e só quero deitar no chão. Entro no freezer de gelo. Não é só chegar e treinar. Treina até acabar minha energia. Quando não estou treinando, estou indo ao médico fazer soroterapia ou tenho que ir para a fisioterapia. É uma agenda muito corrida. Mas a paternidade tem uma força, uma alquimia maluca".>