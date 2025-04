ESCAPOU POR POUCO

Esposa e filho de jogador são sequestrados, e atleta escapa ao se esconder debaixo da cama

Casa de Jackson Rodríguez foi invadida no Equador; paradeiro da família ainda é desconhecido

O lateral do Emelec Jackson Rodríguez vive momento de terror em sua vida pessoal. Nessa quarta-feira (23/4), bandidos invadiram a residência do jogador no Equador e sequestraram a esposa e o filho do atleta. Jackson só teria despistado os criminosos por ter se escondido debaixo da cama durante a ação.>