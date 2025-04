ASSESSORIA?

Neymar 'vaza' escalação do Santos em rede social e apaga postagem

Astro da equipe paulista incluiu até um jogador lesionado no suposto time titular

O perfil de Neymar no Instagram publicou, e logo depois apagou, uma escalação do Santos com mudanças em relação ao time titular dos últimos jogos. O "vazamento" ocorreu na tarde desta quarta-feira (23). O post traz a imagem de um campinho de uma ferramenta online em que é possível escalar times de futebol.>