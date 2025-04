RENUNCIOU

Vitória de Hugo Calderano provoca demissão de chefe chinês do tênis de mesa

Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), renunciou ao cargo nesta quarta-feira

O título da Copa do Mundo de tênis de mesa do brasileiro Hugo Calderano em território chinês provocou uma grande reformulação nos bastidores da modalidade. Por conta do revés e da mobilização dos torcedores locais, Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), renunciou ao cargo nesta quarta-feira.>

Com a saída do mandatário, os membros do conselho elegeram Wang Liqin para assumir o comando da entidade neste período de turbulência provocado pelo triunfo histórico do atleta brasileiro.>