1º campeão mundial de tênis das Américas, poliglota e mais: conheça o brasileiro Hugo Calderano

Atleta venceu o número 1 do mundo e conquistou feito inédito neste domingo (20)

Larissa Almeida

Publicado em 20 de abril de 2025 às 13:29

Hugo Calderano Crédito: Reprodução

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano conquistou, na manhã deste domingo (20), o primeiro Mundial de Tênis da carreira. Com a vitória pessoal, ele alcançou dois feitos inéditos: não só é o primeiro brasileiro a conseguir esse título, como também é o primeiro atleta das Américas a vencer na modalidade – até então, apenas atletas europeus e asiáticos haviam conseguido ganhar a competição. >

Com 28 anos de idade, Hugo nasceu no Rio de Janeiro em 1996 e começou a praticar tênis com oito anos, por influência do pai, que estimulava a criança desde os dois anos de vida. Dos 10 aos 12 anos, além desse esporte, Hugo participou regularmente de competições de vôlei e atletismo, tendo se destacado nas três modalidades. Foi titular da seleção estadual de vôlei e campeão estadual pré-mirim de salto em distância. >

Aos 14 anos, Hugo escolheu o próprio caminho e se mudou para São Caetano do Sul para treinar com os integrantes da seleção brasileira de tênis de mesa. Em 2013, foi o mais jovem mesatenista a vencer uma etapa do Circuito mundial da ITTF e o primeiro a vencer no mesmo ano etapas do Circuito Mundial Juvenil e Adulto. >

No ano seguinte, Hugo já deixou o nome na história ao conquistar a primeira medalha do tênis de mesa brasileiro em uma competição olímpica. Na ocasião, ficou com o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China. >

Fora das quadras do tênis de mesa, o atleta brasileiro se dedica a variadas habilidades. Ele, que aprendeu a ler e a escrever sozinho, aos quatro anos de idade, sempre gostou de ser desafiado. Além de fazer contas complexas de matemática de cabeça, ele aprendeu a montar cubos mágicos em até nove segundos, em média. >

Hugo tem uma coleção de mais de 70 cubos de vários tipos e tamanhos. O recorde do atleta ao montar o cubo 3X3 é 5,3 segundos. Além disso, ele é poliglota: sabe falar português, inglês, espanhol, alemão, mandarim, francês e italiano. Outra habilidade que tem é a de saber as capitais de todos os países do mundo. >

Entre as principais conquistas da carreira, estão o feito de ser semifinalista nas Olimpíadas de Paris, o tricampeonato latino-americano e o tricampeonato pan-americano. Agora, a conquista da Copa do Mundo do Tênis de Mesa sobre o chinês número 1 do mundo, Lin Shidong, em Macau, na China. Atualmente, Hugo ocupa a quarta posição do ranking dos melhores da modalidade. >