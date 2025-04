BRASIL NO TÊNIS

João Fonseca estreia nesta quinta no Masters de Madri; veja onde assistir

O tenista de 18 anos vai jogar sua primeira partida por volta de 11h



Estadão

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2025 às 18:30

João Fonseca após vitória sobre Ugo Humbert Crédito: Miami Open/X

João Fonseca já sabe quando estreará no Masters 1000 de Madri. O tenista de 18 anos vai jogar sua primeira partida nesta quinta-feira, por volta de 11h, pelo horário de Brasília. O local da partida será a quadra central, o Manolo Santana Stadium, o maior e mais prestigiado palco do torneio espanhol. A estreia do brasileiro terá transmissão de ESPN e Disney+.>

Fonseca, número 65 do mundo, vai estrear na chave principal contra o dinamarquês Elmer Moller, 114º colocado do ranking da ATP e número 2 do seu país, atrás apenas de Holger Rune, atualmente no Top 10.>

O jogo do brasileiro será o quarto da quadra central, segundo a programação divulgada pelos organizadores nesta quarta. O primeiro duelo do dia será entre o australiano Aleksandar Vukic e o japonês Kei Nishikori às 11h, pelo horário local. Não antes das 13h, a russa Mirra Andreeva enfrentará a checa Marie Bouzkova.>

Na sequência, a polonesa Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo, vai encarar a filipina Alexandra Eala, estrela em ascensão no circuito. A partida de João Fonseca será a seguinte na mesma quadra, sem horário definido. É possível, então, prever que o jogo começará por volta de 16h, pelo horário local, equivalente às 11h, de Brasília.>

Será a segunda vez que o brasileiro jogará no saibro de Madri em sua curta carreira. Foi justamente no local que ele fez sua estreia, e também obteve sua primeira vitória, numa partida de nível Masters 1000, torneios que estão somente abaixo dos Grand Slams e do ATP Finals.>

A quinta-feira também terá a estreia de Beatriz Haddad Maia na chave feminina da capital espanhola. Ela disputará a segunda partida da quadra 5, contra a americana Bernarda Pera, atual 81ª do mundo. O confronto deve começar por volta de 12h30, pelo horário local, equivalente às 7h30, de Brasília.>

João Fonseca x Elmer Moller: horário e onde assistir

Data: quinta-feira, 24 de abril>

Horário: não antes de 10h20 (de Brasília)>