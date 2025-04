65º DO MUNDO

Tênis: saiba quem será o adversário de João Fonseca na estreia do Masters de Madri

Rival do brasileiro nesta quinta-feira (24) é o 114º colocado do ranking da ATP e número 2 da Dinamarca



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 22 de abril de 2025 às 20:02

João Fonseca Crédito: Australian Open/Divulgação

O brasileiro João Fonseca conheceu, nesta terça-feira, seu primeiro adversário no Masters 1000 de Madri. O número 65 do mundo vai estrear na chave principal do torneio espanhol, nesta quinta-feira, diante do dinamarquês Elmer Moller, 114º colocado do ranking da ATP e número 2 do seu país, atrás de Holger Rune.>

Vindo do qualificatório, Moller surpreendeu dois favoritos e se classificou à chave principal do torneio de simples com uma vitória por 2 sets a 1 sobre o polonês Kamil Majchrzak, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Antes, na estreia, o jovem dinamarquês havia passado pelo norte-americano Nishesh Basavareddy por duplo 6/1.>

O jovem de 21 anos chega embalado a Madri. Ele conquistou, na última semana, o Challenger de Oieras, em Portugal, seu principal título na carreira,o que lhe rendeu 34 posições no ranking. Já Fonseca, que retorna às quadras após tirar um mês de descanso, chega motivado pelas taças do ATP 250 de Buenos Aires e do Challenger de Camberra e Phoenix na atual temporada.>

Caso derrote Elmer Moller na estreia, o prodígio brasileiro de 18 anos já poderá enfrentar um adversário de peso na segunda rodada, na qual o norte-americano Tommy Paul, 12º do ranking, está definido. Eles jamais se encararam no circuito, mas já treinaram juntos.>