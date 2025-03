RELACIONAMENTO

Modelo e 'marketeira': Saiba quem é a namorada secreta do astro do tênis João Fonseca

João namora Manu Noronha, ex-colega da Escola Americana

Marina Branco

Publicado em 27 de março de 2025 às 18:38

Manu Noronha e João Fonseca Crédito: Reprodução

O Brasil inteiro conhece João Fonseca, jovem tenista de 18 anos que vem se tornando um dos melhores do mundo no esporte. No entanto, o que muitos não sabem é que ele namora, e mantém um relacionamento longe da mídia com uma ex-colega da época de escola. >

Recentemente, João mencionou pela primeira vez o relacionamento publicamente, sem citar o nome da namorada. A menção aconteceu na última segunda-feira (24), quando o tenista perdeu para o australiano Alex de Minaur e foi eliminado na terceira rodada do Miami Open.>

Em entrevista com a ESPN, ele afirmou que seu próximo passo é passar uma semana descansando no Rio de Janeiro "com a família e a namorada" antes de voltar a treinar. Essa foi a primeira vez que ele mencionou a moça, que sequer aparece nos campeonatos em que João joga. >

A misteriosa namorada é a modelo Madu Noronha, de 20 anos de idade. Os dois estudaram juntos na Escola Americana, que educa filhos da elite carioca, antes de João mudar seus estudos para uma instituição internacional de ensino à distância para focar mais no tênis. >

Enquanto Fonseca ia às quadras, Manu focou nos estudos, se formou na Escola Americana, passou um período fora do país e retornou para cursar Marketing na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Em paralelo a isso, desenvolve seu trabalho como modelo, já tendo modelado para marcas como Maria Filó e Oh Boy.>

As poucas pistas do relacionamento que o casal deixa escapar são justamente elogios de João nas fotos da amada, comentando em seus posts no Instagram. O mais antigo é datado de julho de 2024, indicando que os dois devem namorar há pelo menos nove meses. >

Comentário de João Fonseca Crédito: Reprodução I Instagram

Comentário do tenista em foto de Manu Crédito: Reprodução I Instagram