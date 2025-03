TÊNIS

João Fonseca x Alex de Minaur: veja horário e onde assistir ao Miami Open

Brasileiro venceu os dois primeiros jogos na competição

João Fonseca entra em ação mais uma vez nesta segunda-feira (24), pelo Miami Open. Após conquistar boas vitórias nas duas primeiras partidas, o brasileiro enfrentará o australiano Alex De Minaur, pela terceira rodada do torneio americano. O jogo será na quadra principal, no Hard Rock Stadium, e não vai começar antes das 20h (horário de Brasília).>

O brasileiro estreou na competição com triunfo sobre o norte-americano Learner Tien, 66º do ranking do ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 6/4. João chegou a passar mal, mas seguiu em frente e garantiu a vitória. Em seguida, ele mediu forças com o francês Ugo Humbert, 20º do ranking, e ganhou de forma tranquila, por 2 sets a 0, e parciais de 6/4 e 6/3, em pouco mais de uma hora.>