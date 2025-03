EM ALTA

Tâmaras, passas e suco de beterraba: saiba como é a dieta de João Fonseca, sensação do tênis

Brasileiro avançou para a segunda fase do Miami Open

João Fonseca é a grande sensação do tênis mundial. Aos 18 anos, o fenômeno brasileiro ocupa a 60ª colocação do ranking da modalidade e, com um título de ATP e três challengers já conquistados, ele supera lendas como Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal com a mesma idade. Para alcançar marcas tão expressivas, o jovem, que virou profissional em 2024, segue uma dieta de campeão.>