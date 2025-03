VAGA GARANTIDA

Copa do Mundo de 2026 tem primeira seleção classificada; veja

Competição será disputa nos Estados Unidos, México e Canadá

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 16:19

Seleção japonesa garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Divulgação/JFA

O Japão é a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026 fora os países-sedes (EUA, México e Canadá). A confirmação da vaga aconteceu nesta quinta-feira com a vitória por 2x0 sobre o Bahrein, na eliminatória asiática. Os japoneses não tiveram dificuldade diante do rival e conquistaram o objetivo com três rodadas de antecedência. >

Daichi Kamada, do Crystal Palace, e Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad, marcaram os gols japoneses na partida. Na terceira fase da disputa, o Japão conquistou seis vitórias e um empate, e avançou no Grupo C na disputa, que também conta com a Austrália - que pode garantir a classificação à Copa do Mundo já na próxima rodada, ainda nesta Data Fifa.>

Dentre todas as seleções na disputa, o Japão se destaca pela força defensiva nessa campanha. Foram 24 gols marcados até aqui e apenas dois sofridos. Irã e Coreia do Sul, que também estão invictos na competição, buscam uma das vagas à Copa do Mundo da América do Norte na próxima semana.>

Desde que disputou pela primeira vez a Copa do Mundo, em 1998, a edição de 2026 será a oitava da seleção, de forma consecutiva. Ao longo destes anos, chegou quatro vezes às oitavas de final (nas edições de 2002, 2010, 2018 e 2022). Antes disso, a seleção japonesa esteve próxima de disputar o Mundial de 1938, na França, mas desistiu. Em 1950, em função da Segunda Guerra Mundial, foi banida pela Fifa de disputar o torneio.>