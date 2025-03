VALORES

Saiba quanto ganha João Fonseca, estrela do tênis brasileiro

O tenista ganhou 346 mil reais por chegar à terceira fase do Miami Open

Marina Branco

Publicado em 26 de março de 2025 às 14:15

João Fonseca após vitória sobre Ugo Humbert Crédito: Miami Open/X

O Brasil inteiro está conhecendo o jovem de apenas 18 anos que está se tornando, a passos largos, a referência do tênis no país, se é que não já é. O que muitos não sabem é o quanto ele vem sendo bem pago pelo desempenho de estrelato, como aconteceu no Miami Open.>

Eliminado na terceira fase para o australiano Alex De Minaur, 11 no ranking, sua boa campanha no Open lhe deu, além de pontos, dinheiro. Foram 60,4 mil dólares, convertidos em cerca de 346 mil reais pagos ao brasileiro, além dos mais 50 pontos que o darão uma nova e melhor posição no ranking. >

Os números impressionam, mas não são incomuns. O Masters 1000 costuma render cerca de 136,1 mil reais e dez pontos no ranking na primeira rodada, 202 mil reais e 30 pontos na segunda, e 346 mil reais e 50 pontos na terceira. Enquanto isso, as oitavas de final valem 591,3 mil reais e 100 pontos no ranking, e as quartas de final, 1,08 milhão de reais e 200 pontos no ranking.>