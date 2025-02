PREMIAÇÃO

Bolada boa! Veja quanto João Fonseca ganhou com título na Argentina

Tenista de 18 anos derrotou Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP de Buenos Aires



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:06

João Fonseca venceu Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires Crédito: ATP Tour/Divulgação

João Fonseca continua escrevendo seu nome na história do tênis. O brasileiro derrotou o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), no último domingo (16), e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires. A vitória fez o tenista se tornar, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour, além de entrar no top 10 dos mais jovens campeões - tirando da lista o americano Pete Sampras, ex-número 1 do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.>

Não é só isso. O triunfo também rendeu uma boa premiação em dinheiro a Fonseca: 100 mil dólares (cerca de R$ 578 mil). Já Cerúndolo embolsou 58,4 mil dólares (cerca de R$ 332 mil) pelo vice-campeonato.>

O título de João Fonseca, aliás, movimentou o mundo do tênis. Veículos esportivos e associações internacionais já o tratam como uma "realidade", com apenas 18 anos, e lendas da modalidade se surpreenderam com o desempenho do atleta. É o caso de Carlos Alcaraz, número 3 no ranking mundial, que elogiou a performance do brasileiro.>

"Impressionante, João! Muitos parabéns!!", escreveu o espanhol em seu perfil no X (antigo Twitter). Essa foi a segunda vez no final de semana que uma lenda do tênis reconheceu o talento do brasileiro: no sábado, Andy Murray disse que "mal pode esperar" para ver um duelo entre ele e Carlos.>

A mídia esportiva internacional também repercutiu a vitória de Fonseca. O Diário Olé, da Argentina, escreveu que o brasileiro "fez história" ao derrotar Cerúndolo, e compartilhou diversos momentos da celebração do atleta nas redes. O portal Eurosport, um dos maiores da Europa, o chamou de "estrela".>