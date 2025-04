NÃO RESISTIU

Jogador de 22 anos morre após desmaiar no aquecimento de partida

Sinamandla Zondi passou mal minutos antes do jogo entre Durban City e Milford, na África do Sul

O zagueiro Sinamandla Zondi, do Durban City, morreu aos 22 anos após desmaiar durante o aquecimento da partida contra o Milford, pela National First Division - equivalente à segunda divisão do futebol sul-africano. O atleta foi socorrido imediatamente e levado às pressas para o hospital, mas não resistiu.>