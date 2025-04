COBERTURA ESPECIAL

Vanderson Nascimento vai a Roma para cobrir o funeral do Papa Francisco: 'Honra'

A partir desta sexta-feira (25), o jornalista estrará ao vivo diretamente do Vaticano

Elis Freire

Publicado em 24 de abril de 2025 às 16:00

Vanderson Nascimento em viagem anterior a Roma Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Vanderson Nascimento já está de malas prontas para ir a Roma! Enviado para cobertura especial do funeral do Papa Francisco, diretamente do Vaticano, o apresentador do Bahia Meio Dia vai noticiar de perto o comovente momento histórico. A partir desta sexta-feira (25), o jornalista entrará ao vivo diretamente do país europeu. >

O anúncio foi feito pelo baiano no telejornal da Rede Bahia desta quinta-feira (24). “A partir de amanhã eu não estou mais aqui no estúdio. Embarco para Roma para acompanhar de perto esse momento histórico para o planeta inteiro: a despedida do Papa Francisco”, contou Vanderson.>

Ele destacou a honra que é falar sobre a história do pontífice que faleceu aos 88 nesta segunda-feira (21) e tinha uma relação próxima com o Brasil. “A Rede Bahia mais uma vez reconhece a importância histórica desse momento para o mundo e para a Bahia, e me dá a honra de representar a equipe lá no Vaticano”, afirmou o jornalista. “Será uma cobertura histórica, que marca uma nova etapa do mundo católico e que ultrapassa qualquer barreira de religião", completou.>

O primeiro Papa sul americano tinha uma visão progressista dentro da Igreja Católica e foi responsável por canonizar a baiana Santa Dulce dos Pobres. “Não é sobre crença, não é sobre religião, é sobre a passagem de um homem que liderou com amor, humildade e união”, ressaltou em anúncio ao vivo. >